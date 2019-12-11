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  5. 11 Aralık 2019 23:37

Fransa'da Galatasaray taraftarına şok saldırı !

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı. Paris Saint-Germain taraftarlarının, Galatasaray taraftarlarına saldırdığı belirtildi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda PSG ile oynayacağı maç öncesinde olaylar çıktı.

Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı.

Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

ALBAYRAK: TARAFTARLARIMIZIN DURUMU İYİ

Bu arada yaşanan olay sonrası A Spor'a konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlarımızın durumu iyi, endişe edecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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saldırı , galatasaray , fransa
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