Galatasaray Belçika'dan eli boş dönmedi

Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanımız başladı. A Grubu'nun ilk maçında Belçika'da mücadele nefes kesti. Galatasaray, 0-0 beraberlikle deplasmandan 1 puanla döndü. Maçta karşılıklı tehlikeli pozisyonlar vardı.

Galatasaray'dan transferin son gününde Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, yine yaptı yapacağını. Sarı Kırmızılı ekipte saha içinden çok saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelen Senegalli forvet, Club Brugge-Galatasaray maçına da damga vurdu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika'da başladı Sarı Kırmızılı ekip, A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Transferin son gününde Brugge'a transfer olan Diagne, 73. dakikada oyuna girdi.

88. dakikada Club Brugge futbolcuları, Marcao'nun elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Diagne'nin pozisyonu bırakıp, ısrarla itirazı ise Galatasaraylı taraftarların sert tepkisine sebep oldu.