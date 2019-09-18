  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. 18 Eylül 2019 22:01

Galatasaray Belçika'dan eli boş dönmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge gruba 1'er puanla başladı.

Galatasaray Belçika'dan eli boş dönmedi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Club Brugge Galatasaray maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanımız başladı. A Grubu'nun ilk maçında Belçika'da mücadele nefes kesti. Galatasaray, 0-0 beraberlikle deplasmandan 1 puanla döndü. Maçta karşılıklı tehlikeli pozisyonlar vardı.

Galatasaray'dan transferin son gününde Club Brugge'a kiralanan Mbaye Diagne, yine yaptı yapacağını. Sarı Kırmızılı ekipte saha içinden çok saha dışında yaptıklarıyla gündeme gelen Senegalli forvet, Club Brugge-Galatasaray maçına da damga vurdu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi macerasına Belçika'da başladı Sarı Kırmızılı ekip, A Grubu ilk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Transferin son gününde Brugge'a transfer olan Diagne, 73. dakikada oyuna girdi.

88. dakikada Club Brugge futbolcuları, Marcao'nun elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. Diagne'nin pozisyonu bırakıp, ısrarla itirazı ise Galatasaraylı taraftarların sert tepkisine sebep oldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
galatasaray , futbolcu , Club Brugge , diagne
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM