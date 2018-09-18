Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne D grubundan katılan temsilcimiz Galatasaray sahasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek ilk maçında 3 puana ulaştı.

Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-1 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Ozan Kabak ve Sinan Gümüş'ü yedeğe çekti. Terim, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Younes Belhanda ile o müsabakada yedek olan Fernando Reges'i, Lokomotiv Moskova karşısında görevlendirdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimiz Galatasaray 9. dakikada sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kaleye sokulan Rodrigues topu sağına çekerek yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi avlamayı başardı.

İlk yarının kalan dakikalarında oyunda dengeyi sağlayan Rus ekibi tehlikeli ataklar geliştirmesine rağmen temsilcimiz Galatasaray skoru korumayı başardı ve devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının 67. dakikasında temsilcimiz Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kazandığımız serbest vuruşta topun başına geçen Eren Derdiyok golünü attı ve Galatasaray'ı rahatlattı.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Badou Ndiaye ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun alanını terketti.



90+3'te Galatasaray Emre Akbaba'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Selçuk İnan topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından 3-0'lık skorla galip ayrılırken 3 puanın sahibi oldu.