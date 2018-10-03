Galatasaray şans tepti ! Porto: 1 - Galatasaray: 0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Portekiz'in Porto takımı ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadı'nda oynanan ve beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanan mücadeleyi Porto 49'uncu dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Galatasaray özellikle ilk yarıda iyi bir futbol ortaya koyarken, birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Ev sahibi Porto ise 49. dakikada Alex Telles'in kullandığı kornerde Moussa Marega'nın kafa golüyle karşılaşmayı kazandı.

Bu sonucun ardından grupta Porto 4 puana yükselirken, Galatasaray ise 3 puanda kaldı.

İLK YARI

2. dakikada Belhanda'nın hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası gerisinden Sinan Gümüş'ün bekletmeden çıkardığı şutta top kaleci Casillas'ta kaldı.

13. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Linnes'in pasıyla sağ kanatta buluşan Onyekuru, bekletmeden ortasını açtı. Altıpas önünde uygun durumda bulunan Sinan Gümüş, gelişine şutunu çekti. Ancak araya giren Maxi Pereira mutlak bir golü önlerken top kornere gitti.

18. dakikada Herrera'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Corona, seri çalımlarla ceza sahasına girerek son çizgiye indi. Bu oyuncunun ortasında arka direkteki Brahimi topa gelişine voleyle vurdu. Kaleci Muslera, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kurtardı ve mutlak bir gole izin vermedi.

38. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues, bekletmeden topu Nagatomo'ya aktardı. Ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Japon futbolcunun vuruşunda kaleci Casillas zamanında çıkarak meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Donk'un uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Onyekuru, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45. dakikada kendi yarı alanının solunda aldığı topla rakip ceza sahasına giren Sinan Gümüş'ün karşı karşıya vuruşunda kaleci Casillas ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Porto mücadelede öne geçti. Alex Telles'in soldan kullandığı kornerde Marega altıpas üzerinde uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada Alex Telles'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada Brahimi'nin soldan ortasında penaltı noktası gerisinde Corona bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

76. dakikada sol kanatta aldığı topu ceza sahası içindeki Sinan Gümüş'e aktaran Rodrigues, koşusuna devam etti. Sinan'ın pasında penaltı noktası hizasında yeniden topu alan Rodrigues, kaleciyla karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

79. dakikada Feghouli'nin soldan kullandığı faulde Sinan Gümüş'ün arka direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Brahimi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Andre Pereira kaleci Muslera'yla karşı karşıya yaptığı vuruşta topu yandan auta yolladı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PORTO: 1 - GALATASARAY: 0

Stat: Dragao (Portekiz)

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera (Dk. 89 Oliveira), Otavio (Dk. 80 Andre Pereira), Corona (Dk. 69 Torres), Marega, Brahimi

Teknik Direktör: Sergio Conceiçao

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk (Dk. 68 Selçuk İnan), Fernando (Dk. 86 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 74 Feghouli), Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Dk. 49 Moussa Marega (Porto)

Sarı Kartlar: Dk. 42 Eder Militao, Dk. 58 Otavio, Dk. 60 Danilo Pereira (Porto); Dk. 31 Ryan Donk, Dk. 44 Serdar Aziz, Dk. 54 Martin Linnes, Dk. 90+1 Maicon Roque (Galatasaray)

Fatih Terim'den 6 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında Portekiz'in Porto takımına konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir önceki maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek galibiyetle başladığı Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda deplasmanda Porto'ya konuk oldu.

Teknik direktör Fatih Terim, müsabakaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon Roque, Serdar Aziz, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'da İsmail Çipe, Mariano Filho, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Ozan Kabak ve Sofiane Feghouli yedekler arasında bulundu.

Badou Ndiaye cezalı, Emre Akbaba sakat

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına ilk 11'de çıkan Badou Ndiaye cezası, Emre Akbaba ise sakatlığı nedeniyle Porto'ya karşı forma giyemedi.

Fatih Terim, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının başlangıç 11'inde oynattığı Mariano, Ömer Bayram ve Sofiane Feghouli'yi yedek kulübesine çekti. Erzurum temsilcisiyle oynanan maça ilk 11'de çıkan Eren Derdiyok ise Portekiz'e götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Linnes, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e formayı verdi.

Sofiane Feghouli yedek başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'yi yine yedek bekletti.

Sezon başında Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Spor Toto Süper Lig'de ilk kez 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de oynayan Feghouli, Porto maçında yine yedekler arasında yer aldı.

UEFA Gençlik Ligi maçı berabere bitti

Porto ile Galatasaray'ın 19 yaş altı takımları arasında oynanan UEFA Gençlik Ligi maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan müsabakada mavi-beyazlı ekip, 63. dakikada Joao Mario'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 71 dakikada Recep Gül'ün kaydettiği golle eşitliği sağladı.

Müsabakanın 80. dakikasında Porto, Fabio Silva'nın golüyle yeniden öne geçerken, Galatasaray 90+5. dakikada Atalay Babacan'ın golüyle skora bir kez daha denge getirdi. Maç, bu skorla tamamlandı.