Galatasaray'a deplasman yasağı! Aslan, Liverpool deplasmanında yalnız kalacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de Liverpool ile karşılaşacak olan Galatasaray’a kötü haber geldi. Juventus deplasmanında yaşanan tribün olayları nedeniyle sarı-kırmızılılara seyircisiz oynama ve 40 bin Euro para cezası verildi.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile yapacağı tarihi eşleşmeye hazırlanırken, masa başından gelen haber moralleri bozdu. UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı kulübe deplasman yasağı getirdiğini duyurdu.

Juventus Maçının Faturası Kesildi

Cezanın gerekçesi, bir önceki turda (Play-Off) İtalya'da oynanan Juventus karşılaşmasında yaşanan tribün olayları olarak açıklandı.

UEFA, deplasman tribününde meydana gelen disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'a şu yaptırımları uyguladı:

Deplasman Tribünü Yasağı: Liverpool maçında Galatasaray taraftarı stadyuma alınmayacak.
Para Cezası: Kulüp kasasından 40 bin Euro çıkacak.

Yönetim İtiraz İçin Harekete Geçti

10 Mart Salı günü İstanbul'da oynanacak ilk maçın ardından, 18 Mart'ta İngiltere'de çıkılacak rövanş mücadelesinde taraftar desteğinden mahrum kalmak istemeyen Galatasaray yönetimi, karara itiraz etme kararı aldı. Sarı-kırmızılı hukukçular, cezanın ertelenmesi veya sadece para cezasına dönüştürülmesi için UEFA Tahkim Kurulu'na başvuracak.

Şampiyonlar Ligi

 

