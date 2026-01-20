Galatasaray'da Lucas Torreira bilmecesi çözüldü

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, hakkında çıkan transfer söylentileri sonrası takımdaki geleceği hakkında açıklama yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 7’nci haftasında Galatasaray yarın saat 20.45’te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid’i konuk edecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanya’da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Torreira, “Okan hocanın söylediklerine ek olarak yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Zor denebilecek bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray taraftarlarına biraz zorlandığımız dönemden geçtiğimizi söylüyorum ama sakin olmalıyız. Her zamankinden daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. Taraftarımızla birlikte çok önemli bir takım olduğumuzu biliyoruz. Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonuyuz. Süper Kupa’da taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Ligde lider olarak devam ediyoruz. Kupada da devam edeceğiz. Yarın da önemli bir maçımız var. İlk amacımız tabii ki ilk 24’te olmak. Yarın pozitif bir sonuç alırsak bunu yapmış olacağız. Onun için bizim gibi kulüpler için çok önemli” diye konuştu.

‘HİÇBİR OYUNCU GALATASARAY’IN ÖNÜNDE DEĞİLDİR’

Son dönemlerde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, “Son zamanlarda benim geleceğim çok konuşuldu. Ben her zaman gerçeklerle yönettim ve kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan beri kendimi vermiş bir şekilde bu formayı giydim. Maalesef son zamanlarda babam sağlık sorunları yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadı. Hocaya, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve Türkiye’deki bütün insanlara bana destek oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Ailenizden uzak olduğunuz zaman bu tarz durumları yönetmek çok zor. Galatasaray’a konsantre olmak istiyorum. Sezonun önemli bir döneminden geçtiğimizi biliyoruz. Yarın da kendimizi vermek istiyoruz. Buradan gittiğim zaman zaten benden duyarsınız. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım. Galatasaray’da olduğum her gün bu şekilde çalışacağım. Sakin olmak, birlik olmak, Galatasaray’ın amaçlarına odaklanmak en iyisi. En önemlisi Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray’ın önünde değildir. Bunu her zaman net bir şekilde bildim ben” şeklinde konuştu.

‘İYİ SONUÇLAR ALABİLMEK BENİM ODAKLANDIĞIM TEK ŞEY’

Büyük bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen Torreira, “Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Gruplarda son maçlardayız artık. Puanların hepsi çok önemli. Puan almamız lazım. Hiçbirini kaybetmek istemiyoruz. Kontrol altında olan maçlarda puan kaybedebiliyoruz. Geçmişi, bunları düşünmek yerine yarınki maça odaklanma zamanı. Tek istediğim şey konsantre olmak. Yarın da büyük bir sonuç alabilmek. Baştan beri iyi veya kötü her anda yanımızda olan taraftarları mutlu edebilmek, iyi sonuçlar alabilmek benim odaklandığım tek şey” ifadelerini kullandı.

‘ŞU ANDA GİTMEK İSTEMİYORUM ÇÜNKÜ GALATASARAY’DA MUTLUYUM’

Takımdan ayrılma kararı alması halinde bunu kendisinin açıklayacağını belirten Lucas Torreira, sözlerini şöyle noktaladı:

“Galatasaray için oynamaktan çok mutluyum. 3.5 senedir çok keyif aldım. Şanslıyım ki birçok kupa kazanma şansım oldu. Hocamla birlikte ağladığımız çok an oldu. Bazen üzüntüden, bazen mutluluktan. Uzun süredir Avrupa’da oynuyorum. Babam da sağlık olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Futbolcunun dışında ben bir oğulum, ailemin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray’dan gideceksem başka birinden duymazsınız. Hepinizin önüne çıkarım ve gitmek istiyorum derim. Şu anda gitmek istemiyorum çünkü Galatasaray’da mutluyum. Bu kulüp için oynadığında en mutlu olan insanlardan birisiyim. Bu takıma aşığım. Aklımda bir soru işareti yok. Ama yine söyleyeceğim. Benim önceliğim her zaman ailem olacak.

DHA