Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kadroda yer almazken, Singo kafileye dahil edildi. Öte yandan sakatlıkları devam eden futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00’te başlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan yer almazken, Wilfred Singo kafileye dahil edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Ajax maçı kamp kadrosu şu şekilde:

“Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.”

SAKATLANAN FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMLARI AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü sakatlıkları devam eden futbolcuların sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından, Futbol A Takımı oyuncularının sağlık durumu hakkında yapılan bilgilendirme şöyle:

“İlkay’ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak. Singo bizimle beraber. Yunus’un MR’ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var; oyuncu o ağrıyla oynayabilir ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip, 4 ila 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için saha performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz”

