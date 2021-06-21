Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı seyircili oynanacak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, Philips Stadyumu'nda oynanacak ilk maçın seyircili olacağını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.
PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.
Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.
Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.
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