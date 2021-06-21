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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı seyircili oynanacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı seyircili oynanacak

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği PSV, Philips Stadyumu'nda oynanacak ilk maçın seyircili olacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV ile eşleşti.

PSV, 20 veya 21 Temmuz'da Philips Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınacağını açıkladı.

Stadyumda maç izlemek isteyen seyircilerin Hollanda hükümetinin uyguladığı prosedür gereği aşılı olması gerekiyor.

Kırmızı-Beyazlı ekip maçlarını 35 bin kişilik Philips Stadyumu'nda oynuyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray şampiyonlar ligi seyirci
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