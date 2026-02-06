  1. Anasayfa
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu: Yeni transferlerden 2'si yok!

Güncelleme:

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferlerden Renato Nhaga ve Can Armando Güner kadroda yer almadı.

Galatasaray, UEFA’ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadro listesini duyurdu. Galatasaray’ın UEFA’ya bildirdiği Şampiyonlar Ligi kadrosunda toplam 23 futbolcu yer aldı.

Yeni transferlerden Renato Nhaga ve Can Armando Güner ise UEFA'ya bildirilen Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların Avrupa arenasında mücadele edecek oyuncu listesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi turu kapsamında Juventus ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray, İtalyan ekibini 17 Şubat’ta konuk edecek. Rövanş mücadelesi ise 25 Şubat’ta Torino’da oynanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların kadrosunda 23 futbolcu yer aldı.

DHA

