Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi bu akşam oynanacak olan Zalgiris-Struga FC maçı sonrasında belli olacak. Galatasaray Zalgiris-Struga FC maçının galibiyle Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan giriş yapacak...

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi belli olmuştu. İlk maçların oynanmasının ardından büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Zalgiris-Struga FC arasında oynanan ilk maçta gol sesi çıkmadı. Turun ağır favorisi olarak gösterilen Zalgiris'in kendi evinde berabere kalması büyük bir sürpriz yarattı. Struga - Zalgiris arasındaki Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanş maçı bu akşam 18:00’de başlayacak. İlk karşılaşma deplasmanda 25-26 Temmuz, rövanş 1-2 Ağustos'ta oynanacak. Galatasaray'ın grup aşaması için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.