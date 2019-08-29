Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcisimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı.
Yılın kalecisi Alisson
İngiltere'nin Liverpool takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Brezilyalı kaleci Alisson Ramses Becker, turnuvada yılın kalecisi seçildi.
Yılın savunmacısı Dijk
Yine Liverpool ile Şampiyon Ligi'ni kazanma başarısı gösteren van Dijk, Devler Ligi'nde yılın savunma oyuncusu seçildi.
Yılın orta saha oyuncusu De Jong
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da gerçekleştirilen törenle yapıldı.
Yılın forveti Messi
Şampiyonlar Ligi'nde yılın forvet oyuncusu Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi oldu.
A GRUBU:
Paris Saint Germain
Real Madrid
Club Brugge
GALATASARAY
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Kızılyıldız
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
Salzburg
Genk
F GRUBU
Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag
G GRUBU
Zenit
Benfica
Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille
GALATASARAY HANGİ TORBADAYDI?
Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:
1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)
2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)
3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)