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  5. 29 Ağustos 2019 20:03

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Monaco'da çekilen Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ın rakipleri, A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Temsilcisimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde A Grubu'nda yer aldı.

Yılın kalecisi Alisson

İngiltere'nin Liverpool takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Brezilyalı kaleci Alisson Ramses Becker, turnuvada yılın kalecisi seçildi.

Yılın savunmacısı Dijk

Yine Liverpool ile Şampiyon Ligi'ni kazanma başarısı gösteren van Dijk, Devler Ligi'nde yılın savunma oyuncusu seçildi.

Yılın orta saha oyuncusu De Jong

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları Monaco'da gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Yılın forveti Messi

Şampiyonlar Ligi'nde yılın forvet oyuncusu Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi oldu.

A GRUBU:

Paris Saint Germain

Real Madrid

Club Brugge

GALATASARAY

B GRUBU

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız 

C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

 
D GRUBU 

Juventus

Atletico Madrid

Leverkusen

Lokomotiv Moskova

E GRUBU

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk

F GRUBU

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag

G GRUBU

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig

H GRUBU

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille

GALATASARAY HANGİ TORBADAYDI?

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

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