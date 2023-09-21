  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Galatasaray'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Güncelleme:

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Tete, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi. 23 yaşındaki futbolcunun attığı gol de haftanın golüne aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın sona ermesiyle haftanın 11’i de belli oldu. Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Tete de haftanın kadrosunda kendine yer buldu. 23 yaşındaki futbolcu, Kopenhag karşısında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Öte yandan, Tete’nin Kopenhag karşısında skoru 2-2’ye getiren golü de haftanın golüne aday gösterildi.

Galatasaray'ın yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi - Resim : 1

İHA

Etiketler Galatasaray galatasaray tete haftanın 11'i şampiyonlar ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte A'dan Z'ye zamlı memur maaşları listesi
İstanbul'da kadına şiddet! Genç kadını bu halde buldular
Sinem Kobal'dan havuz pozları
Mehmet Ali Erbil evleniyor: İşte o güzel genç kadın...
Dolar, Euro ve altının faiz kararına tepkisi bu oldu
Çocuk parkında çıplak kadın şaşkınlığı
Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar İçişleri Bakanı'nı tehdit etti
İstanbul'un 35 ilçesinde elektrik kesintisi! İşte kesinti yaşanacak ilçeler
Selin Ciğerci'den ''sıkınca orgazm oluyorsunuz'' reklamı
Yüzde 500 zam isteyen mal sahibini böyle ifşa etti