Hakem odasını basmaya gitti araya polisler girdi

Real Madrid-Bayern Münih maçında kırmızı kartla oyundan atılan Arturo Vidal, maçın ardından olay çıkardı. Hakem Viktor Kassai'nin performansını 'hırsızlık' olarak nitelendiren Şilili futbolcunun Santiago Bernabeu'da hakem odasını basmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Arturo Vidal maçın ardından takım arkadaşları Thiago Alcantara ve Robert Lewandowski ile birlikte memnuniyetsizliklerini göstermek üzere hakem odasına gitti. Kızgın üç arkadaşı, araya giren polislerin engellediği ve olayın büyümesini önlediği belirtildi.