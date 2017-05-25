İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş ligi ilk sırada tamamlarsa önceki sezon olduğu gibi bu yıl da 4'erli 8 gruptan oluşan aşamada Avrupa serüvenine başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Avrupa'da çok sayıda ligin bitmesiyle 2017-18 Şampiyonlar Ligi'nde 1. torbada yer alacak takımlar belli oldu. Bir önceki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım ile UEFA Ülkeler Sıralaması'nda ilk 7'de yer alan ülkelerin şampiyonları kura çekiminde ilk grupta yer alıyor.

UKRAYNA'NIN ŞANSI

Bu yıl finale yükselen Real Madrid ve Juventus kendi liglerini 1. olarak bitirdi. Bu yüzden Devler Ligi'ne ayırılan kontenjan kullanılmıyor. Bu bakımdan ilk torbada yer alma hakkı 8. sırada yer alan Ukrayna'ya geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI KURA ÇEKİMİ 1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Chelsea (İngiltere)

Juventus (İtalya)

Benfica (Portekiz)

Monaco (Fransa)

Spartak Moskova (Rusya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

UEFA'nın 2 yıl önceki statü değişikliğinden sonra 2. torbada da güçlü ekipler yer almaya başladı. İlk torbada her ülkeye bir yer ayrılmasından dolayı büyük liglerde şampiyon olamayan Avrupa'nın dev kulüpleri kendilerini 2. torbada buldu. Örneğin önümüzdeki sene Barcelona bu takımlardan biri. Şu ana kadar bu grupta olacak 8 takımın 7'si kesinleşti. Manchester United, İngiltere Premier Ligi'ni 6. sırada bitirmesine karşın, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takımlara sağlanan ek kontenjan sayesinde Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI KURA ÇEKİMİ 2. TORBA

Barcelona (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Paris St Germain (Fransa)

Borussia Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Manchester Utd (İngiltere)

Porto (Portekiz)

Sevilla, Napoli veya Tottenham

Bu torbanın 8. takımı için en kuvvetli aday Sevilla. İspanyol ekibi eğer 3. ön elemede karşılaşacağı rakibini elerse 2. torbanın son takımı olacak. Diğer takım ise Beşiktaş'ın geçen yıl eşleştiği Napoli. İtalyan temsilcisi bu hafta sona erecek Serie A'da Roma'nın 1 puan ardından 3. sırada. Eğer 2. sırada bitirirlerse doğrudan gruplarda yer alacaklar, 3. sırada kalırlarsa ön eleme oynayacaklar. Hem Sevilla hem Napoli grup aşamasına katılamazlarsa 2. torbaya çıkma hakkı Tottenham'a geçecek.

BEŞİKTAŞ'IN 3. TORBA ŞANSI MEVCUT

Geçen sezon kura çekimine 4. torbadan giren temsilcimizin bu sezon 3. torbada yer alma şansı mevcut. Play-off aşamalarında alınacak sonuçlara göre son durum kesinleşecek. Şu an için Basel ve Anderlecht, 3. torbada yer alması kesinleşen 2 takım. Sevilla, Tottenham ve İtalya liginden Napoli veya Roma, bu 3 ekipten en az 2'si de aynı şekilde 3. torbaya girecek. Beşiktaş'ın da buraya girebilmesi için kendisinden daha yüksek katsayıya sahip en fazla 3 takım olması gerekiyor. Temsilcimizin katsayı puanı 45.840.

Daha yüksek puanı olan ekipler ise şöyle:

Sevilla (İspanya) 112.942

Napoli (İtalya) 88.666

Ajax (Hollanda) 67.212

Dinamo Kiev (Ukrayna) 67.526

Olympiakos (Yunanistan) 64.580

Liverpool (İngiltere) 56.135

Roma (İtalya) 53.666

Yukarıdaki listede yer alan ekiplerden Napoli veya Roma hariç hepsi ön elemeler oynayacak. Kalan 6 takımdan en az 2 tanesi play-off aşamasında elenirse Beşiktaş 3. torbaya girecek. Eğer 5'i veya 6'sı birden turu geçerse temsilcimiz son grupta kalacak. 4. torbadan yukarı çıkma şansı olmayan 2 takım var. Hollanda şampiyonu Feyenoord ve Almanya ligini 2. sırada bitiren Leipzig kura çekimine kesin olarak son gruptan katılacak.

DHA