Jürgen Klopp: Finalde şanslarımızı eşit görüyorum

Kariyerinde 3. kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Kloop, 2013'te Borussia Dortmund'la ve geçen yıl Liverpool'la kaybetmesini esprili bir şekilde yorumlayarak, "Yarı finallerin kralıyım. Kariyerimde şanssız olduğumu düşünmüyorum." dedi.

Kloop, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri Kiev'deki final maçının hatırlatılması üzerine, "Kiev'de olanları kendimizi iyileştirmek için bir fırsat olarak görüyorum. O maçta normal olmayan şekilde 3 garip gol yedik. Kiev'den sonra çok çalıştık ve takım olarak olgunlaştık." değerlendirmesini yaptı.

Tottenham karşısında az da olsa avantajlı gibi görünmelerine rağmen favori olmadıklarını vurgulayan Klopp, "Ligdeki puanlara bakarak bizim favori olduğumuzu söyleyenler olabilir ama ben kendimizi favori olarak görmüyorum. Onlara karşı son maçı 2-1 kazandık. Ama attığımız gol sıra dışıydı. Yarınki maçta şansları eşit görüyorum." diye konuştu.

Alman teknik adam ayrıca, finali oynamak için sabırsızlandıklarını ve güzel bir futbol sergileneceğini düşündüğünü dile getirdi.

Liverpoollu futbolculardan Trent Alexander-Arnold, "Yarın favoriyiz ama kalite olarak birbirine çok yakın iki takımız. Yarın sahada tam bir mücadele olacak. Taktiksel bir futbol oynanacak ve sonunda iyi olan kazanacak." şeklinde görüş belirtirken, Andrew Robertson ise, "Yarın yüzde 100 performansımızda oynasak bile bu maçı kazanacağız anlamına gelmez. Onlar da aynı şekilde oynayacaktır. Birbirine çok yakın takımlarız. Bence favori değiliz." ifadelerini kullandı.

