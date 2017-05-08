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  5. 08 Mayıs 2017 21:53

Juventus - Monaco maçı şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus ile Monaco'nun oynayacağı rövanş karşılaşması TRT 1'de olacak.

Juventus - Monaco maçı şifresiz yayınlanacak
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Juventus ve Monaco, 9 Mayıs Salı akşamı rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, deplasmanda Fransız ekibi Monaco’yu 2-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etmişti.

Juventus'un kendi evinde ağırlayacağı Monaco ile yarı final karşılaşması 9 Mayıs Salı akşamı 21.45'te TRT1 ekranında canlı yayınlanacak.

Yarı Finalde Monaco – Juventus İlk Maçı Nasıl Geçmişti?

Juventus kendi evinde finale yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta Monaco, Stade Louis II Stadı’nda oynanan mücadelede İtalyan devi Juventus’u ağırladı. Dakika 24’te Higuain ile öne geçen Juventus, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da baskılarını sürdüren Juventus, dakika 59’da bir kere daha Higuain’le golü bularak skoru 2-0’a getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca, Juventus deplasmanda Monaco’yu 2-0 mağlup ederek İtalya’ya avantajla döndü.

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