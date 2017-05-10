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  5. 10 Mayıs 2017 19:59

Juventus Monaco maçına UEFA soruşturması

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Juventus, Monaco'yu 2-1 mağlup ederken, UEFA iki takıma da soruşturma açtı.

Juventus Monaco maçına UEFA soruşturması
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalyan ekibi Juventus ile Fransız temsilcisi Monaco'yla karşı karşıya geldiği maçta yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ev sahibi Juventus'a tribünler arasındaki merdivenlerin boş bırakılmaması, konuk takım Monaco'ya ise taraftarlarının meşale yakması gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Juventus ev sahibi olduğu maçı 2-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. 

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, konuyu 20 Temmuz'da karara bağlayacak.

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