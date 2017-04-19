Juventus yarı finalde !

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu gece oynanan mücadelelerle sona erdi. Bu turun en merak edilen eşleşmelerinden biri olan Barcelona-Juventus mücadelesinde yarı finale yükselen ekip İtalyanlar oldu. İlk maçı kendi sahasında 3-0 kazanan Juve, 2. maçta da zorlu Nou Camp deplasmanından rakibinden gol yemeyerek adını bir üst tura yazdırdı.

Katalan ekibinde Messi, Neymar ve Suarez sık sık gol pozisyonlarına girmesine rağmen güçlü rakibinin kalesine topu göndermeyi bir türlü başaramadı ve rüya gibi geçen 2. turun ardından çeyrek finalde elenerek Devler sahnesine veda etti.