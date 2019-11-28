Leipzig 2-2 Benfica (Maç sonucu)

Almanya ekibi Leipzig, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile son dakikalarda bulduğu gollerle berabere kalarak tur atladı.

Benfica, 20. dakikada Pizzi, 59. dakikada Carlos Vinicius'un golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı. Leipzig, 90 ve 90+6. dakikalarda Emil Forsberg'in kaydettiği gollerle 2-2'lik beraberliği sağladı ve mücadele bu skorla sona erdi.

G Grubu'nda 10 puana ulaşan Leipzig, adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2



