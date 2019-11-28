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  5. 28 Kasım 2019 02:49

Lille 0 - 2 Ajax (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Fransız ekibi Lille, sahasında Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı.

Lille 0 - 2 Ajax (Maç sonucu)
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H Grubu'nda Hollanda ekibi Ajax, Fransa'da konuk olduğu Lille'i 2. dakikada Hakim Ziyech ve 59. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 yendi.

Lille'de milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, mücadelede ilk 11'de görev yaptı.

Bu sonucun ardından 10 puana yükselen Ajax, 8'er puanlı Valencia ve Chelsea'nin önünde liderliğe yerleşti. Bir puanlı Lille'in grupta iddiası kalmadı.

Beşinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya): 1-4

Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya): 1-1

F Grubu:

Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 1-3

G Grubu:

Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 2-0

Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-2

H Grubu:

Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere): 2-2

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 0-2

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Şampiyonlar Ligi , ajax , lille
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