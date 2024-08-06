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Lille - Fenerbahçe maçında ilk gol geldi

Lille - Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Du Hainaut Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 21.30'da başladı. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönetiyor.

İlk 11'ler

LILLE: Chevalier- Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson, Angel Gomes, Andre, Tiago Santos, Cabella, Haraldsson, David

FENERBAHÇE: Livakovic- Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Canlı | Lille 1-0 Fenerbahçe

19' Jonathan David'in savunma arkasına atmak istediği pasta Oosterwolde topun geçmesine izin vermedi.

18' Allan Saint-Maximin rakibinden topu çalmak isterken faul yaptı. Serbest vuruş Lille'in.

17' Thomas Meunier'in pasında Tiago Santos sağ kanat taç çizgisinde topu istediği gibi kontrol edemedi.

13' Sağ kanattan ceza sahası içine giren Tiago Santos'un kale önüne çevirdiği topta Jayden Oosterwolde'ye çarpan top ağlara gitti.

12' GOL | Oosterwolde'nin kendi kalesine attığı gol ile Lille 1-0 öne geçti.

10' Hakeme itirazlarda bulunan Jose Mourinho da sarı kart gördü.

9' Edin Dzeko sarı kart gördü.

8' Sağ kanattan merkeze çevrilen topta Tiago Santos'un köşeye şutunda Livakovic topu çıkardı.

7 'Tiago Santos sağ kanatta Ferdi'yi geçmek istedi ancak Ferdi rakibine geçiş izni vermedi.

6' Krunic'in ceza sahası içindeki Dzeko'ya pasında Boşnak golcü sol ayağıyla kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.

5' Allan Saint-Maximin'in hızlı getirdiği topta Tadic ceza sahası içine ortaladı. Top savunmadan Dzeko'ya geçmedi. Temsilcimiz mutlak şanstan yararlanamadı.

3' Szymanski topu almak isterken orta alanda yerde kalan Hakon Arnar Haraldsson için faul düdüğü çalındı.

2' Orta alanda hızlı gelen Remy Cabella sağ kanattaki arkadaşını düşünmek istedi ancak Ferdi Kadıoğlu araya girdi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Etiketler Fenerbahçe Lille Fenerbahçe ilk 11 kadro UEFA Şampiyonlar Ligi 
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