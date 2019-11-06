Liverpool 2-1 Genk (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Liverpool ile Genk karşı karşıya geldi. Mücadelenin 14. dakikasında Georginio Wijnaldum ile öne geçen Liverpool, 40. dakikada Samatta'nın golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde ise sahneye Oxlade-Chamberlain çıktı ve Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi. Golün asistini yapan isim Muhammed Salah oldu. Genk’in tek golü 40. dakikada Mbwana Samatta’dan geldi.

Kalan bölümden gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Genk'i 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Liverpool, grupta puanını 9 yaparak Napoli’nin puan kaybettiği haftada liderliğe yükselmeyi başarırken Genk ise 1 puanla son sırada kaldı. Grubun 5. maçlarında Liverpool evide Napoli'yi ağırlayacak. Genk ise Salzburg'u konuk edecek.

