Liverpool - Galatasaray maçına tanıdık hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'a konuk oluyor. 18 Mart Çarşamba günü oynanacak dev karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini arayan Galatasaray, son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Anfield Road'da karşı karşıya gelecek.

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen 18 Mart Çarşamba günkü dev müsabakayı, dünyanın en iyi hakemlerinden biri olarak kabul edilen Polonyalı Szymon Marciniak yönetecek.

Tecrübeli Hakem Kadrosu

Polonyalı hakem Marciniak’a yardımcı olarak Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik eşlik edecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Polonya federasyonundan Pawel Raczkowski olacak.

VAR'da İtalyan Ekibi

Maçın kritik video yardımcı hakem (VAR) odasında ise İtalyan hakemler görev yapacak. Marco Di Bello VAR koltuğunda bulunurken, AVAR’da (Yardımcı VAR) Daniele Chiffi yer alacak.

Galatasaray, ilk maçtan aldığı skorun ardından deplasmanda avantajlı bir sonuç elde ederek adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik rövanş, Çarşamba günü saat 23.00’te (yerel saatle) başlayacak.

