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  5. 10 Mayıs 2019 17:33

Lucas Moura Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu. Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu seçildi.

Lucas Moura Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final turu ikinci maçında Tottenham, deplasmanda karşılaştığı Ajax’ı 3-2’lik skorla mağlup ederek, Hollanda ekibini turnuvanın dışına itmişti. Tarihi mücadelede Tottenham’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura, attığı 3 golle dikkat çekerek takımını finale taşıyan isim oldu.

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Ajax karşısında hat-tricke imza atan Moura, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın futbolcusu seçildi.

İngiliz ekibinin başarılı oyuncusu Moura, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 47 resmi müsabakada 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 kez de golü hazırlayan isim oldu.

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