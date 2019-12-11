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  5. 11 Aralık 2019 04:03

Lyon 2-2 Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Lyon ile Leipzig 2-2 berabere kaldı. İki takım da bir üst tura adını yazdırdı.

Lyon 2-2 Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi (Maç sonucu)
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Leipzig'in gollerini 9. dakikada penaltıdan Forsberg ve 33. dakikada penaltıdan Werner attı. Lyon'un sayılarını 50'de Auoar ve 82'de Depay kaydetti.

Grubun diğer maçında Benfica, Zenit'i 3-0 yendi. Portekiz ekibinin gollerini 47'de Cervi, 58'de penaltıdan Pizzi ve 79'da Azmoun kendi kalesine attı.

Bu sonuçların ardından Leipzig 11 puanla grubu lider tamamladı. Lyon 8 puanla ikinci sırayı aldı. Benfica 7 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tutarken 7 puanlı Zenit Avrupa'ya veda etti.

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