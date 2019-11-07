Mbaye Diagne'nin kaçırdığı penaltı Belçika'da tepki çekti!

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne'nin, 1-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçında penaltıyı kaçırması Belçika'da tepkilere neden oldu.

Kazanılan penaltıyı, takımın 1. penaltıcısı Hans Vanaken'den alan ve kendi kullanan Senegalli golcü, hocası Phillippe Clement'in uyarılarına da kulak asmadı.

Teknik direktör Clement de maçın ardından Diagne'nin yaptığının yanlış olduğunu söylerken, "Penaltıyı Vanaken kullanacaktı. Böyle olmadı ve kaçırdık. Çok sinirlendim. Bireysel bir karar alındı ve hoşuma gitmedi. Ancak bunu soyunma odasında çözmeliyiz" dedi.

MBAYE DIAGNE ÖZÜR DİLEDİ

Takımının belki de 1 puanına mal olan Diagne de sosyal medyadan bir özür mesajı yayınladı ve, "Kesinlikle hatalıydım. Takıma yardım etmek istedim ancak büyük bir hata yaptım. Hocamızdan, kaptandan ve tüm taraftarlardan özür diliyorum. Hak ettiğinizi vermek için her şeyi yapacağım. Üzgünüm Club Brugge ailesi." ifadelerini kullandı.

"KALAN AYLARI TRİBÜNDE GEÇİRSİN"

Belçikalı yorumcu Gilles De Bilde, Diagne'nin hareketinin kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Takım şok oldu. Bu kabul edilemez. Kendini utandırıyorsun ve kulübü aptal yerine koyarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşü de engelliyorsun" mesajını verdi.

Belçika'nın önemli gazetelerinden HLN de Diagne için, "Kabul edilemez, bencillik, yüksek ego, iğrenç. Diagne kalan aylarda tribünlerde kalmalı" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Sporx

