Milan Cüneyt Çakır'ı şikayet etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan – Atletico Madrid maçında verdiği kararlarlar tartışılan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır için Milan takımı harekete geçti.

Milan teknik direktörü Stefano Pioli mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Maçın hakemi kesinlikle en iyisi değildi. Sadece Kessie'nin kırmızı kartı ve penaltıyı söylemiyorum. Penaltı kararı da doğru değil. Yüzde 50-50 olarak görebileceğiniz pozisyonlarda kararlar hep Atletico lehineydi. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama yazık oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu Ismael Bennacer ise "Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti" demişti.

Maçın ardından efsane İtalyan teknik direktör Fabio Capello da Cüneyt Çakır'a tepki göstermiş ve "Milan'ı beğendim. Hızlı ve iyi futbol oynadılar. Ancak bu gecede kötü olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Maçı mahvetti. VAR da müdahale etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle hakemlik yapamazsınız" şeklinde konuşmuştu.

İtalyan basını Cüneyt Çakır'la ilgili olarak çok konuşulacak bir son dakika haberini paylaştı. La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi, Atletico Madrid maçındaki performansından memnun olmadığı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır için UEFA'ya resmi şikayette bulunacak.

Haberde UEFA yönetiminin de Cüneyt Çakır'ın kötü performansını kabul ederek, milli hakemimize uzun bir süre görev vermeyeceği belirtildi. Ayrıca Cüneyt Çakır'ın bir daha kesinlikle Milan maçlarını yönetmeyeceğinin de altı çizildi. Çakır'ın yanı sıra VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in de aynı şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

Bu arada İtalyan eski hakem Gianluca Paparesta da Cüneyt Çakır'ın yönetimine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: "Umarım Cüneyt Çakır uzun bir uzaklaştırma cezası alır. Başarının anahtarı iletişimdir, ancak bu maçta böyle bir şey yoktu. Penaltı pozisyonunu izlemeye gitmesini ve VAR'dan yararlanmamasını anlamıyorum. Bunlar skoru belirleyici kararlar ve hiçbir hata olmamalı. Milan bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nden elenebilir."

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