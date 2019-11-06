Napoli 1-1 Salzburg (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi’nde Erling Haaland fırtınası esmeye devam ediyor. İlk 3 maçta attığı 6 golle Devler Ligi’ne damga vuran genç golcü bu kez de Napoli karşısında ağları sarstı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli ile Salzburg karşı karşıya geldi. Salzburg' 11. dakikada Haaland'ın golüye öne geçti. Napoli, 44. dakikada Lozano ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın ikinci yarısından gol sesi çıkmadı ve Napoli ile Salzburg 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli'nin puanı 8 oldu. Salzburg ise puanını 4'e yükseltti. Salzburg'un 19 yaşındaki santrforu Haland, gol sayısını 7'ye çıkararak Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 4 maçında en fazla gol atan futbolcu oldu. Bu sezon çıktığı 16 maçta da 22 gol atan ‘mucize golcü’ için Avrupa devleri sıraya girmeye başlamış durumda.