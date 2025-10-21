Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi kötü haberi bizzat verdi

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk Wilfried Singo’nun sakatlığı nedeniyle 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3’üncü haftasında yarın saat 19.45’te kendi sahasında ağırlayacağı Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bodo/Glimt maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo antrenmanda yer almadı.

Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ndeki Turgay Vardar Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcu Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu. Yarın oynanacak olan mücadele hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "3’üncü hafta Şampiyonlar Ligi’nde. En son kazandığımız Liverpool maçıyla birlikte önemli bir başlangıç oldu. Fraknfurt’ta istediğimiz sonucu alamamıştık. Ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonayı ne kadar istediğimizi net bir şekilde gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun konsantrasyonumuz, isteğimiz ve maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da bunu sahaya koymak ve tekrar galibiyet alıp 6 puana gelmek bizim için çok önemli olacak. Çok değerli bir takımla oynayacağız. Çok başarılı bir takım geçen senenin şampiyonu. Kendi liginde lider. Bunun yanında geçen sene oynadığı yarı final Avrupa kupalarında ne kadar iddialı, ne kadar başarılı bir takıma karşı oynayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. İyi hazırlanmamız, iyi konsantre olmamız, maçı iyi yaşamamız lazım. Oyuncularımla birlikte bugün son antrenmanımızı yapacağız. Antrenmandan sonra da yarın ki maçı bekleyeceğiz. Ben tekrar taraftarlarımızı bir önceki maçtaki atmosferle beraber bu coşkuyu yaşamaları için stadımıza davet ediyorum” şeklinde konuştu.

‘DEPLASMANDA OLSAYDIK BU BİZİM İÇİN DEZAVANTAJDI’

Bodo/Glimt’in maçlarını suni çimde oynaması hakkında da yorumlarda bulunan Buruk, “Ben onlar için çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Sadece Norveç’te o zeminde oynayan takımlar için bu tabi ki alışık olmadıkları bir şey. Bu anlamda zorlanıyorlar. Ama diğer anlamda Norveç takımlarının deplasmanda bu sıkıntıyı yaşadıklarını görmedim. Deplasmanda olsaydık bu bizim için dezavantajdı ama şu an iki takım için de aynı ortam var” dedi.

‘LIVERPOOL MAÇI NASILSA BU MAÇ DA AYNI ŞEKİLDE OLACAK’

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

“Her maçın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi’ne baktığımızda aslında ilk bölümde önemli galibiyetler aldık. Sadece Tottenham’ı yenmedik, evimizdeki ilk 3 maçı da kazanmıştık. O yüzden yine bu şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi çok önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa bu maç da aynı şekilde olacak. Bodo/Glimt’i ne kadar seyredebiliyorsunuz, çok seyredemiyorsunuz. Belki hocalar çok seyrediyor da oyuncular seyredemiyor. Liverpool’u herkes seyrediyor. Her hafta maçları yayınlanıyor. Daha tanıdığımız, daha bildiğimiz oyuncular var. Bizim gibi takımlar, seyredilmeyen ligler için diğer takımlara göre daha farklı şeyler oluşuyor. Bu Bodo/Glimt için de geçerli. Türkiye Ligi’ni aynı şekilde seyretmiyorlar. Nasıl form durumunda olduğunu bilmiyorlar. Premier Lig takımlarına daha farklı hazırlanıyorsunuz. Ama yarının Liverpool maçından hiçbir farkı yok bizim için.”

‘ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMA SAHİBİZ’

Yarınki karşılaşmada başlayan ve devam eden oyuncuların çok önemli olacağına vurgu yapan 52 yaşındaki teknik adam, “İki takım için de zor bir maç olacak. Bizim için kulübeden gelen oyuncular önemli oluyor. Bütün takımlar için bu geçerli. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Benim için de çok zor ilk 11 belirlemek. Devamında oynatacağınız oyuncular bunların hepsini seçmek çok zor. Psikolojik olarak bazen zorluyor verdiğiniz kararlar. Bütün oyuncularımız oynamak istiyor. Liverpool maçında da bunu yaşadık. Başlayan ve devam eden oyuncular çok önemli olacak. Maçın içinde çok önemli bize katkı verecek oyuncularımız var. İkinci yarıda da bu gücümüzü ortaya koyacağız” ifadelerine bulundu.

‘AVRUPA’DAKİ OYUNLARI DAHA DEĞİŞİK’

Bodo/Glimt’in lig ve Avrupa maçlarında farklı bir oyun tarzı benimsemesine değinen tecrübeli teknik adam, “Maçı seyretme şansım oldu. O maçtaki konsantrasyonla, bu maçtaki konsantrasyon aynı olmayacak. Çok rahat pozisyona girdiler. Çok da rahat pozisyon verdiler. Rakip kaleye rahat bir şekilde gidip 5 gol attılar ama daha fazla da gol yiyebilirlerdi. Çok fazla pozisyon verdiler. Avrupa’daki oyunları daha değişik. Ligdeki oyunlarıyla Avrupa’daki oyunları arasında büyük farklar var. Topa sahip olmada da ligde yüzde 64’lere ulaşmışken, Avrupa’da yüzde 54’lere oynamaya çalışan bir takım. Biraz daha direkt oyunu, özellikle kaleciden başlarken direkt oyunu tercih ediyorlar. Norveç Ligi’ndeki rahatlık burada olmayacaktır. O yüzden defansif olarak da zaman zaman 10 kişiyle kendi ceza sahası içinde olan bir takım oldu Şampiyonlar Ligi maçlarında. Ben takım savunmasını daha ön plana çıkaracaklarını düşünüyorum. İyi de bir hücum takımı. Topa sahip olan, rakip sahada oynayan bir takım. Ama bazen savunmada da 10 kişiyle kendi ceza sahasında da oldular” dedi.

‘İLERİYE DÖNÜK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ ELDE EDECEĞİZ’

Galibiyette önemli bir avantaj elde edeceklerine değinen Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu 3’üncü maç olacak. Burada alacağınız puanlar sizin hedeflerinizi ne kadar yükseğe koyabileceğinizi gösterecek. Kazandığımızda çok değerli puanlar olacak ama turu burada geçmeyeceğiz hiçbir türlü. İleriye dönük önemli bir avantaj elde edeceğiz. Her maçı kazanıp kaybedebilirsiniz. Bu tür maçlar var. Yarın eğer 3 puan kazandığımız takdirde bizim için avantaj olacak. Ama hiçbir şekilde bitmiyor. Kırılma maçı ve yukarıya doğru çizgi olarak gitme maçı diye görebiliriz.”

‘İLKAY GÜNDOĞAN’IN BİR HAYALİ VARDI VE BU HAYALİ YAŞIYOR’

İlkay Gündoğan’ın çok önemli bir oyuncu olduğuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, “Bizim için futbolculuğu kadar kişiliğiyle de çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Şampiyonlar Ligi’nde Sane’yle beraber en fazla süre alan oyunculardan biri. Gerçekten Galatasaray’a gelmek için de kendisi bu sene önemli bir çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere. Tuttuğu takım olduğundan dolayı burada olmak onun için çok farklı. Böyle bir hayali vardı ve bu hayali yaşıyor. Biz çok önemli kadroya ve oyunculara sahibiz. Çok da önemli karakterlere sahibiz. Onların da İlkay’ı çok çabuk içlerine almasıyla birlikte hem saha içi hem de saha dışı olarak bizim için önemli bir figür oldu. Sezona bizle başlamadı. Tam yüzde 100 hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansının yukarıya doğru gitmesi hem kendisi hem de Galatasaray için çok sevindirici. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz” yorumlarında bulundu.

Wilfried Singo’nun sakatlığı hakkında bilgi veren Okan Buruk, “Singo’nun en az 2 haftası daha var. Gidişatına göre bakacağız. Çok da erken oynatıp risk almak da istemiyoruz” dedi.

‘LEROY SANE’NİN BÖYLE BİR ÇIKIŞA İHTİYACI VARDI’

Leroy Sane’nin Başakşehir maçıyla birlikte çıkışa geçtiğini ifade eden Buruk, “Her gelen oyuncu için adaptasyon süreci elbet oluyor. Sane de Dünya Kulüpler Şampiyonası’na gitti. Kısa bir izinden sonra buraya gelip antrenmanlara başlaması bu tür oyuncular üzerinde sadece psikolojik olarak değil, fiziksel olarak da geç dönmelerini sağlıyor. Bu sene 5 oyuncu transfer ettik. Bu oyuncuların diğer arkadaşlarıyla birbirlerine alışması süre alıyor. Çok farklı kadrolarla oynadık. Şampiyonlar Ligi, sakatlıklar, gelen geç transferler hepsini bir araya koyduğumuzda çok farklı kadrolarla oynuyoruz. Oyuncuların birbirlerini tanımaları çok zaman alıyor. Onun böyle bir çıkışa çok ihtiyacı vardı. Başakşehir maçıyla birlikte o çıkışı sağlaması önemli. Oyuncularımızla hep beraberiz. Onlarla her şeyi paylaşıyoruz. Dediğim gibi sonuçta iş oyuncunun. Saha içi performansı, arkadaşlarıyla olan performansı ve takımının oyununa da bağlı olarak bu performanslar yükseliyor. Takım iyi olmadığı zaman oyuncuların performanslarında düşüşleri görebiliyoruz. Şu an daha iyi bir yoldayız. Yükselerek performansımız devam ediyor. Bütün oyuncularıma çok ihtiyacım var. Kadro yapmakta çok zorlanacağız. Hepsi bizim için çok değerli oyuncular. Sane de bunlardan biri” ifadelerinde bulundu.

‘LUCAS TORREIRA HEM ANTRENMANDA HEM DE MAÇTA YÜZDE 100’ÜNÜ VERİYOR’

Lucas Torreira’nın hem antrenmanda hem de maçta yüzde 100’ünü veren bir oyuncu olduğuna değinen 52 yaşındaki teknik adam, “Orta sahada oynadığımız profillere göre bunu yapıyoruz. Bir de rakibin oynadığı oyun da önemli oluyor. Rakibe nerede baskı yapacağız, nasıl baskı yapacağız buna göre de planlar yapıyoruz. Bununla ilgili birazdan son antrenmanımızı yapacağız. Torreira iki tarafta da, iki yönde de yüzde 100’ünü vererek oynuyor. Antrenmanı da yüzde 100’ünü vererek yapıyor. Bazen iyi oyuncular iyi antrenman yapmaz ama iyi maçlar oynarlar. Lucas hem antrenmanda hem de maçta yüzde 100’ünü veren bir oyuncu. Hücum yönünde de geçen sene yaptığı gol ve asist katkısıyla bizim için değerli oldu. Bu sene de buna devam ediyor. Yarın için de bununla ilgili kararımızı vereceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: LIVERPOOL GALİBİYETİNİN ÖNEMLİ OLMASI İÇİN YARIN Kİ MAÇI KAZANMAMIZ LAZIM

Bodo/Glimt maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Abdülkerim Bardakcı, “Çok iyi hazırlandığımızı söyleyebilirim. İyi bir rakiple karşılaşacağız. Biz de çok iyi bir takım olduk. Formumuzun zirvesine yaklaştık diyebilirim. Çok önemli bir maç bizim için. Liverpool galibiyeti var ama Liverpool galibiyetinin önemli olması için yarın ki maçı kazanmamız lazım. 2 gün önce hocamızın doğum günüydü. Hocamıza bir galibiyet sözümüz var. İnşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz” diye konuştu.

Maç yapa yapa form tutuğuna değinen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, “Bireysel olarak özel çalışmalar yapıyorum. Benim fizik yapım biraz daha maç oynayarak form tutan bir fizik yapısı olduğu için yavaş yavaş açılıyorum” dedi.

‘GALATASARAY KAPTANI OLABİLMEK ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK’

Sarı-kırmızılı ekibin kaptanlarından biri olmaktan dolayı büyük sorumluluk hissettiğine değinen Abdülkerim Bardakcı, “Galatasaray Kulübü’nün kaptanlarından biri olmak benim için büyük bir sorumluluk. Ama mental ve fizik olarak buna her türlü hazırdım. Hocamıza da teşekkür ediyorum beni ikinci kaptan olarak gördü. Bütün sorumluluğu üzerimde hissediyorum. Galatasaray kaptanı olabilmek çok büyük bir sorumluluk. Her yerde de bunu taşıyacağım” ifadelerinde bulundu.

‘İLKAY VE SANE’YLE BİRLİKTE OYNAMAK MÜKEMMEL BİR DUYGU’

Şampiyonlar Ligi için de gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini ifade eden tecrübeli stoper, “İlkay ve Sane’yle birlikte oynamak mükemmel bir duygu. Saha içerisinde sizi inanılmaz derecede rahatlatıyorlar. İlkay abinin futbol aklı ve yeteneği, Sane’nin de keza öyle hızı ve yeteneği bize çok faydalı oluyor. Daha da faydalı olacaklarını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi için de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz inşallah. Çünkü çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Taraftarımız da Avrupa’da başarılı olmamızı istiyor. Biz de öyle istiyoruz. İnşallah Dünya Kupası’na da gitmek istiyoruz” dedi.

‘GELENLER BİZİM STATTAN CEHENNEM OLARAK BAHSEDİYOR’

Galatasaray taraftarının statta yarattığı atmosfere de değinen Abdülkerim Bardakcı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Gelenler bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Bizim için inanılmaz itici bir güç oluyor. Diğer futbolcularla saha içerisinde konuşuyoruz. Herkes böyle atmosfer olamaz diyor. Çünkü kimse birbirini duyamıyor. Bizim stada gelen takım çok etkileniyor.”

DHA