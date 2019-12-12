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  5. 12 Aralık 2019 01:12

ÖZET | Bayern Münih-Tottenham maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 6. haftasında Bayern Münih sahasında Jose Mourinho'nun Tottenham'ını Coman, Müller ve Coutinho'nun golleriyle 3-1 yendi. Tottenham'ın tek sayısını Sessegnon kaydetti.

ÖZET | Bayern Münih-Tottenham maç sonucu: 3-1
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Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Tottenham karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşma, Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kingsley Coman, 45. dakikada Thomas Müller ve 64. dakikada Coutinho kaydetti. Tottenham'ın tek golünü ise 20. dakikada Sessegnon attı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti ve grupta 6'da 6 yaptı. Bir üst tura yükselmeyi daha önce garantileyen Tottenham ise B Grubu'nu 10 puanla tamamladı.

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