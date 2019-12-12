ÖZET | Bayern Münih-Tottenham maç sonucu: 3-1

Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son hafta karşılaşmasında Bayern Münih ile Tottenham karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan karşılaşma, Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kingsley Coman, 45. dakikada Thomas Müller ve 64. dakikada Coutinho kaydetti. Tottenham'ın tek golünü ise 20. dakikada Sessegnon attı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 18'e yükseltti ve grupta 6'da 6 yaptı. Bir üst tura yükselmeyi daha önce garantileyen Tottenham ise B Grubu'nu 10 puanla tamamladı.

