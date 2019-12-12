ÖZET | Club Brugge-Real Madrid maç sonucu: 1-3

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Club Brugge ile Real Madrid karşılaştı. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Rodrygo, 64. dakikada Vinicius Junior ve 90+1. dakikada Luka Modric kaydetti. Ev sahibi Club Brugge'ün tek golünü ise 55. dakikada Vanaken attı.

CLUB BRUGGE AVRUPA LİGİ'NDE

Daha önce A Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Real Madrid, bu galibiyetle birlikte puanını 11'e yükseltti. Yenilmesine rağmen Galatasaray'ın da mağlup olmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanan Club Brugge ise 3 puanda kaldı.

