ÖZET İZLE | Dinamo Zagreb-Manchester City maç sonucu: 1-4

Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile Manchester City karşılaştı.

Maça çok iyi başlayan ev sahibi Dinamo Zagreb, 10. dakikada Dani Olmo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 34'te Gabriel Jesus attığı golle ilk yarının 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu.

City'nin Brezilyalı yıldızı Jesus, 50 ve 54. dakikalarda iki gol daha atarak skoru bir anda 3-1'e getirdi. 90'da sahneye çıkan Philip Foden son sözü söyledi ve Manchester City deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 14 yaparken, Dinamo Zagreb ise 5 puanda kaldı.

