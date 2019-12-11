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  5. 11 Aralık 2019 23:23

ÖZET İZLE | Shakhtar Donetsk-Atalanta maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. maçında Atalanta deplasmanda Shakhtar Donetsk'i Castagne, Pasalic ve Gosens'in golleriyle 3-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Shakhtar'da Dodo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ÖZET İZLE | Shakhtar Donetsk-Atalanta maç sonucu: 0-3
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Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6. ve son hafta mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Atalanta karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği mücadelenin 66. dakikasında Timothy Castagne attığı golle Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi. 77'de Dodo direkt kırmızı kart görerek Shakhtar'ı sahada 10 kişi bıraktı.

Rakibinin eksik olmasını iyi değerlendiren Atalanta, 80'de Pasalic ve 90. dakikada Gosens'in golleriyle deplasmandan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 6. maçlar öncesi grupta son sırada yer alan Atalanta, mucizevi bir şekilde adını bir üst tura yazdırırken, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Zagreb takımları Avrupa'ya veda etti.

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Şampiyonlar Ligi , Shakhtar Donetsk-Atalanta
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