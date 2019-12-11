PSG - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu. Ev sahibi PSG sahaya Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi 11'i ile çıkıyor.
PSG'in yedek kulübesinde Navas, Thiago Silva, Kehrer, Verratti, Draxler, Choupo-Moting ve Cavani var.
İŞTE GALATASARAY'IN 11'İ
Temsilcimiz Galatasaray ise PSG deplasmanında Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor 11'i ile galibiyet arayacak.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan, Şener, Selçuk, Yunus, Emin, Erencan ve Falcao yer alıyor.
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