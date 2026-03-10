Rams Park'ta tarihi gece: Galatasaray Liverpool'u ağırlayacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Liverpool'u ağırlıyor. 12 yıl sonra bu turda sahne alacak olan sarı-kırmızılılar, İngiliz devi karşısında avantajlı bir skor arıyor. Kritik maçın tüm detayları, oyuncu bilgileri ve hakem kadrosu haberimizde.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan bu akşam başlıyor. Galatasaray, Avrupa futbolunun en prestijli turnuvalarından biri olan Devler Ligi'nde, İngiliz temsilcisi Liverpool'u evinde misafir ediyor.

Saat 20.45’te başlayacak olan karşılaşma, sarı-kırmızılılar için 12 yıl aradan sonra çıkılacak son 16 turu mücadelesi olması açısından tarihi bir anlam taşıyor.

İstatistikler ve Rekabet İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 resmi karşılaşmada Galatasaray’ın 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Taraflar bu sezon lig aşamasında da karşılaşmış, RAMS Park'ta oynanan o maçı Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 kazanmıştı.

Cimbom, bu akşam da kendi seyircisi önünde aynı başarıyı tekrarlayarak İngiltere'deki rövanşa avantajlı gitmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da Kart Sınırı Alarmı

Kritik maç öncesinde teknik heyeti düşündüren en önemli konu kart sınırındaki oyuncular. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, bu akşam kart görmeleri durumunda 18 Mart’taki rövanşta forma giyemeyecekler. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk da ceza sınırında bulunuyor.

Liverpool'da Son Durum

Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetimindeki Liverpool, lig aşamasını 18 puanla 3. sırada tamamlayarak direkt bu tura yükselmişti. İngiliz ekibinde Şampiyonlar Ligi'nde 4 golle Dominik Szoboszlai ön plana çıkarken, takım genel olarak 20 golle dikkat çekici bir hücum performansı sergiledi.

Maçın Hakemi

RAMS Park’taki bu dev mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Guillermo Cuadra Fernandez oturacak.

Şampiyonlar Ligi Performansları

Galatasaray: Bu sezon Avrupa'da toplam 338. maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise 133. müsabakası olacak.

Liverpool: Devler Ligi tarihinde 6 şampiyonluğu bulunan İngiliz ekibi, Premier Lig’de bu sezon 6. sırada yer alıyor.

12 yıl sonra son 16 turunda mücadele edecek

Galatasaray, son 16 turu için play-off turunda İtalyan ekibi Juventus'u elerken, Liverpool ise lig aşmasından sonra direkt bu tura kaldı. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 2013-2014 sezonunda yer alan sarı-kırmızılılar, 12 yıl sonra bu turda mücadele edecek.

6. randevu

Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon lig aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İngiliz takımlarıyla 26 maça çıktı

Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 26 kez mücadele ederken, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.

Liverpool, Türk takımlarıyla 13 müsabaka oynadı

Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi, bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, 2 kez berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu. Liverpool, Türk takımlarına karşı oynadığı son 2 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa kupalarında 339. karşılaşma

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 338 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 120 kez galip gelirken, 128 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 467 kez havalandırırken, kalesinde 514 gol gördü.

Devler Ligi'nde 133. müsabaka

UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 132 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 33'ünü kazanırken, 67'sini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan attığı 138 gole karşı, kalesinde 226 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 36 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 14'ünden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 16 gol attı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7'sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Lig aşamasında 3. oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Premier Lig'de 6. sırada

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Kırmızılar, ligde çıktığı çıktığı 29 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 48 puan topladı ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Dominik Szoboszlai 4 gol attı

İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakada 20 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Liverpool'da Dominik Szoboszlai, bu kulvarda 4 golle ön plana çıkarken, Alexis Mac Allister 3, Muhammed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike ve Cody Gakpo da 2'şer gol sevinci yaşadı.

Arne Slot çalıştırıyor

Liverpool'u Hollandalı Teknik Direktör Arne Slot çalıştırıyor. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Giovanni van Bronckhorst da Slot'un ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor. Arne Slot, 2024 yılının yaz aylarında İngiliz takımının başına geçmişti.

Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazandı

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.

7 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Liverpool maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang sarı kart görmeleri durumunda İngiltere'deki rövanşta forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Teknik Direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'de saha kenarında yer alamayacak.

Jesus Gil Manzano düdük çalacak

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. VAR'da Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR'da da Valentin Gomez de görev alacak.

İHA