Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı salı günü başlıyor. deplasmanda Bayern Münih'i yenmeyi başaran Real Madrid sahasında kaybetmek istemiyor.
Dev maç TRT'de...
İlk maçı Bayern Münih deplasmanında 2-1 kazanan ve avantajı yakalayan Real Madrid, salı günü sahasında Alman ekibini ağırlayacak. 18 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak olan Real Madrid-Bayern Münih karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçlarının yayın programı şöyle:
18 Nisan Salı
[0-1] 21.45 Leicester City - Atletico Madrid -- Tivibu
19 Nisan Çarşamba
[3-2] 21.45 Monaco-Dortmund -- Tivibu
[0-3] 21.45 Barcelona-Juventus -- Tivibu
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.