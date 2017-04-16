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  1. 16 Nisan 2017 14:55

Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak maç şifresiz TRT 1'den yayınlanacak.

Real Madrid - Bayern Münih maçı şifresiz
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı salı günü başlıyor. deplasmanda Bayern Münih'i yenmeyi başaran Real Madrid sahasında kaybetmek istemiyor.

Dev maç TRT'de...

İlk maçı Bayern Münih deplasmanında 2-1 kazanan ve avantajı yakalayan Real Madrid, salı günü sahasında Alman ekibini ağırlayacak. 18 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak olan Real Madrid-Bayern Münih karşılaşması TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçlarının yayın programı şöyle:

18 Nisan Salı

[0-1] 21.45 Leicester City - Atletico Madrid -- Tivibu 

19 Nisan Çarşamba

[3-2] 21.45 Monaco-Dortmund  -- Tivibu

[0-3] 21.45 Barcelona-Juventus -- Tivibu

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 2-3 Mayıs, rövanşının 9-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceği ligde final maçı ise 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

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