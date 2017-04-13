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  1. 13 Nisan 2017 00:37

Real Madrid Münih'i devirdi !

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, 1-0 geriye düşmesine rağmen Bayern Münih'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Real Madrid Münih'i devirdi !
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk ayak maçları bugün oynanan 3 maçla tamamlandı. Gecenin maçında Bayern Münih, evinde Real Madrid’i konuk etti. Real Madrid 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi ikinci yarıda 2-1 kazanarak yarı final için önemli bir avantaj elde etti.

ÖĞRENCİ ÖĞRETMENİ YENDİ

Zinedine Zidane, Real Madrid’de iken yardımcılığını yaptığı şimdiki Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’ye üstünlük kurmuş oldu. Konuk takımın iki golü de Cristiano Ronaldo’dan geldi. Bayern Münih Arturo Vidal ile skor buldu. Şilili orta saha ilk yarının bitiminde bir penaltıyı auta yolladı. Almanlar’da Javi Martinez ikinci yarıda çift sarıdan kırmızı kart gördü.

ATLETICO KISA KESTİ

Gecenin diğer maçında ise Atletico Madrid, evinde rakibi Leicester City’yi 1-0 yendi. Madrid ekibinin golünü ilk yarıda penaltıdan Antoine Griezmann kaydetti. Bu iki maçın rövanşı da 18 Nisan Salı günü oynanacak.

 

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