Real Madrid'den tarihi yenilgi!

Real Madrid, rotasyonla çıktığı CSKA Moskova maçından farklı mağlup ayrıldı: 0-3! Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasındaki maç, Santiago Bernabeu'da oynandı.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 37. dakikada Chalov, 43. dakikada Schennikov ve 73. dakikada Sigurdsson'dan geldi.

TARİHİ SKOR

Avrupa'da daha önceden evinde 252 maç oynayan Real Madrid, 253. maçında ilk kez 2'den fazla farkla mağlup oldu.

EVİNDE 2. YENİLGİSİ

İstediği gibi bir sezon geçirmeyen Real Madrid, bu sonuçla 20 Ekim'de Levante'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından bu sezon evindeki 2. mağlubiyetini aldı.

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan CSKA Moskova, ikili averajda Viktoria Plzen'in gerisinde kaldı ve grubu 4. tamamladı. CSKA, Real Madrid'i iki maçta da yenmesine rağmen Avrupa'ya veda etti. Real Madrid ise, 12 puanla lider olarak Devler Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.

CENGİZ'İN GOLÜ YETMEDİ

Grubun diğer maçında, daha önce son 16 biletini alan Cengiz Ünder'in takımı Roma, Plzen'e konuk oldu. Dengede giden maçta kilidi açan 62. dakikada Jan Kovarik oldu. Kopic'in pasında ağları havalandıran Kovarik, Plzen'i 1-0 öne geçirdi.

Roma 6 dakika sonra Cengiz Ünder'le skoru eşitledi. Davide Santon'un sağdan ceza yayı üzerine doğru gönderdiği topa gelişine sert vuran milli oyuncu, topu ağlarla buluşturdu ve 1-1'lik eşitliği sağladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği altı maçta dört gole (üç gol ve bir asist) doğrudan katkıda bulunan Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon bu turnuvada iki gole katkıda bulunmuştu.

dakikada Plzen, tekrar öne geçti. Hrosovsky'nin Roma yarısahasının ortalarından cezasahası sol içine gönderdiği topu Kopic güzel bir vuruşla tamamlamak istedi. Kaleci Mirante'nin son anda çeldiği topu Tomas Chory uçarak kafayla tamamladı ve Plzen'i 2-1 öne geçirdi. Roma'da Pellegrini, 90+2'de ikinci sarı karttan oyun dışı kalırken; Plzen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 7 yapan Plzen, averajla CSKA Moskova'yı geride bıraktı ve UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

