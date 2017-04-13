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  1. 13 Nisan 2017 23:47

Ronaldo 100. golünün mutluluğunu yaşıyor

Real Madrid'de Bayern Münih maçında 2 golle galibiyeti getiren Ronaldo 100. gole ulaştı.

Ronaldo 100. golünün mutluluğunu yaşıyor
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, UEFA organizasyonlarında 100 gol barajına ulaşan ilk oyuncu olması nedeniyle büyük gurur duyduğunu söyledi.

Real Madrid'in deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 yendiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı 2 golle takımını galibiyete taşımasının yanı sıra UEFA organizasyonlarında 100 gol barajına ulaşan Ronaldo'yu tebrik etmek amacıyla Real Madrid'in kulüp başkanı Florentino Perez, takımının antrenman sahasına indi.

Real Madrid'in internet sitesinde yer alan habere göre, rekorun anısına Ronaldo'ya üzerinde "Avrupa'da 100 gol" yazan bir forma hediye eden Perez, Portekizli yıldızı başarısı nedeniyle kutladı.

Ronaldo ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Avrupa'da 100 gole ulaşmak, benim için büyük bir gurur oldu. Dün, benim için çok güzel bir gündü çünkü önemli bir galibiyet elde ettik." diye konuştu.

Yardımları nedeniyle kulübüne, takım arkadaşlarına ve taraftarlarına teşekkür eden 32 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'nde ilk golümü attığımda, asla bu rekoru kıracağıma inanmıyordum.  Böyle zorlu bir rekora imza atmak heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

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