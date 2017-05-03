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  1. 03 Mayıs 2017 00:01

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı !

Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme maçlarının rekortmen oyuncusu oldu.

Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı !
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Real Madrid-Atletico Madrid maçında gol perdesini açan Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını Bayern Münih ile oynanan çeyrek final maçında geçen Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e attığı golle de 50 barajına ulaşan ilk isim oldu.

Portekizli süperstar, bunun dışında 10'u Real Madrid 3'ü Manchester United formasıyla olmak üzere toplam 13 gol atarak bu alanda da zirveyi aldı.

Cristiano Ronaldo, grup aşamasında 51, eleme turlarında 52 gol atarak toplam 103 gole ulaştı. 

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