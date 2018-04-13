Ronaldo'nun penaltısı öncesi taciz zinciri !

Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına damgasını vuran penaltının atılması tam 4 dakika 35 saniye sürdü.

Penaltı düdüğü çalındığı an ile Ronaldo’nun penaltıyı kullandığı an arasındaki süre 4 dakika 35 saniye. Real Madrid ile Juventus arasında oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına damgasını vuran penaltının atılması tam 4 dakika 35 saniye sürdü.

Juventuslu oyuncuların yoğun itirazları, Buffon’un kırmızı kartla atılmasıyla devam eden süreç İtalyan ekibinin futbolcularının penaltıyı kullanacak Cristiano Ronaldo’yu taciz etmesiyle uzadıkça uzadı. Penaltı atışına geçen sürede Khedira, İngiliz hakeme sürekli şikayette bulunarak atışı geciktirmeye çalışırken Lichsteiner da penaltı noktasını çiğnemekle meşguldu.

Asensio ise Lichsteiner’ın bozduğu çimi düzeltmeye çalışıyordu. Ronaldo en sonunda topu penaltı noktasına koyduğunda bu kez de sahneye Mandzukic çıktı.

Hırvat golcü Ronaldo’nun koyduğu topu penaltı noktasından alarak Portekizli yıldızın sinirleri üzerine oynadı. Bu arada Szczesny’nin ısınması ve oyuna girişi nedeniyle penaltının atılması geciktikçe gecikti.

4 dakika 35 saniyeye sığan bunca olayın ardından Ronaldo soğukkanlılığını koruyarak Real Madrid’i yarı finale götüren golü attı.

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