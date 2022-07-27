Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri belli oldu

Şampiyonlar Ligi yolunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Altay, Osayi, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, King, Rossi, Valencia

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.



Serdar Aziz forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.

İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.