  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Şampiyonlar Ligi elemelerinde sürpriz

Şampiyonlar Ligi elemelerinde sürpriz

Şampiyonlar Ligi elemelerinde sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu, 6 maçla başladı. Galatasaray'ın tur atlaması halinde karşılaşacağı seride bir sürpriz yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu, 6 maçla başladı. Galatasaray'ın Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.

Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alashkert (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Cluj (Romanya): 1-2

Ferencvaros (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1

Etiketler UEFA Şampiyonlar Ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Selçuk ''idam ve kafa kesme''ye ''yanlış'' diyemedi
Akıncı'dan Erdoğan'a çok sert ''Külliye'' yanıtı
Polis memurunun evinden altın kaplama tuvalet çıktı
Çin'de sel kabusu! Şehir sular altında kaldı, çok sayıda can kaybı var...
Kurtuluş Savaşı kahramanı Mareşal Çakmak'a büyük vefasızlık
Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması
Yakıtı biten İETT otobüsü trafiği kilitledi
''Türkiye'de 4 gençten neredeyse 3’ü endişe içinde''
3'üncü kez hamile kalan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç'ten tatil pozları
Anne olan ABD'li ünlü şarkıcı bebeğine Türk ismi koydu