Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Benfica - Real Madrid mücadelesinde turu geçen taraf Benfica olurken, Benfica'ya turu getiren golü ise maçın 8'inci uzatma dakikasında kaleci Trubin'den geldi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Benfica, Real Madrid'i 4-2'lik skorla geçerek geceye damgasını vurdu.

Dev maçın skorundan ve sonucundan çok geceye damgasını vuran olay ise Benfica'ya turu getiren golün Benfica kalecisi Anatoliy Trubin'den 90+8'inci dakikada gelmesi oldu.

Maçın 90+8'inci dakikasına 3-2 önde giren Benfica bu skorla elenecekti ancak tam o sırada Benfica'nın kazandığı köşe vuruşunda ortaya Kırmızı Beyazlı takımın kalecisi Anatoliy Trubin sahneye çıktı.

Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Trubin kullanılan köşe vuruşundan kaydettiği golle skoru 4-2'ye taşıyarak Benfica'nın 24. sıradan play-off turuna kalmasını sağladı.

Bu uzatmaların sonunda gelen zafer golü ile Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, sahaya adeta sevinçten çılgına dönbdü.

Öte yandan turnuvanın favorisi olarak gösterilen Real Madrid'te ise büyük bir şok yaşanıyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e kalmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid, 4-2'lik Benfica yenilgisi sonrasında 9. sıraya kadar gerileyerek 16 turu biletini kaçırdı.

Milli oyuncu Arda Güler, 79 dakika sahada kalırken, Mbappe'nin attığı ikinci golün de asistini yaptı.

Tur atlayanlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki son hafta maçlarının ardından Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, ilk 8'de yer alarak son 16 turuna yükseldi. 9 ile 24 arasında yer alan Real Madrid, Inter, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabağ, Bodo/Glimt ve Benfica, ise son 16 play-off turuna isimlerini yazdırdı.

Öte yandan gecenin maçlarında şu sonuçlar alındı:

Manchester City: 2 - Galatasaray: 0

Liverpool: 6 - Karabağ: 0

Ajax: 1 - Olimpiakos: 2

Arsenal: 3 - Kairat Almaty: 2

Athletic Bilbao: 2 - Sporting Lizbon: 3

Atletico Madrid: 1 - Bodo Glimt: 2

Barcelona: 4 - Kopenhag: 1

Bayer Leverkusen: 3 - Villarreal: 0

Benfica: 4 - Real Madrid: 2

Club Brugge: 3 - Marsilya: 0

Borussia Dortmund: 0 - Inter: 2

Eintracht Frankfurt: 0 - Tottenham: 2

Monaco: 0 - Juventus: 0

Napoli: 2 - Chelsea: 3

Pafos: 4 - Slavia Prag: 1

Paris Saint Germain: 1 - Newcastle United: 1

PSV Eindhoven: 1 - Bayern Münih: 2

Union Saint Gilloise: 1 - Atalanta: 0