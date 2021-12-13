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Şampiyonlar Ligi kura çekimi skandal hata sonrası tekrarlandı: İşte yeni eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi kura çekimi skandal hata sonrası tekrarlandı: İşte yeni eşleşmeler

Türkiye'den bu sene son şampiyon Beşiktaş'ın katıldığı ancak puansız olarak gruplardan veda ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. Hatanın ardından Kura çekimi tekrarlandı. İşte yeni eşleşmeler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları şubat ayında oynayacak. İlk maçlar 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş maçları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

İşte yeni eşleşmeler:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Villarreal - Juventus

Inter - Liverpool

PSG- Real Madrid

SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15 - 16 ve 22 - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Rövanş müsabakaları ise 8-  9 Mart ve 15 - 16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.

Etiketler şampiyonlar lifi uefa eşleşmeler
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