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  5. 23 Mart 2020 21:28

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi

UEFA, daha önce Mayıs ayına ertelenen Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz olarak erteledi. Turnuvaların tarihleri daha sonra açıklanacak.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi süresiz olarak ertelendi
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UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında oynanması planlanan erkek futbolunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmaları ile kadın futbolundaki Şampiyonlar Ligi finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendiği duyuruldu.

TARİHLER DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin öncülüğünde kurulan çalışma grubu tarafından belirleneceği ve daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Sezon başında açıklanan takvime göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Avrupa Ligi finalinin 27 Mayıs'ta Polonya'daki Gdansk Stadı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin ise 24 Mayıs'ta Avusturya'daki Viola Park'ta oynanması planlanıyordu.

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