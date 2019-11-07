Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 22. dakikasıdna Mauro Icardi ile öne geçen Paris Saint-Germain, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Club Brugge, 76. dakikada Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Diagne penaltıyı kaçırdı.
Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Paris Saint-Germain, Club Brugge'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte PSG, Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Club Brugge ise 2 puanda kaldı.
Grubun 5. haftasında PSG, Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Club Brugge ise Galatasaray'a konuk olacak.
Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:A GRUBU
Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0
Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0B GRUBU
Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4C GRUBU
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3
Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1D GRUBU
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1
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