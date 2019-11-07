Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 22. dakikasıdna Mauro Icardi ile öne geçen Paris Saint-Germain, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Club Brugge, 76. dakikada Mbaye Diagne'nin yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Diagne penaltıyı kaçırdı.

Kalan dakikalardan gol sesi çıkmadı ve Paris Saint-Germain, Club Brugge'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte PSG, Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Club Brugge ise 2 puanda kaldı.

Grubun 5. haftasında PSG, Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Club Brugge ise Galatasaray'a konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika): 1-0

Real Madrid (İspanya) - Galatasaray: 6-0

B GRUBU

Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4

C GRUBU

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3

Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1

D GRUBU

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1

