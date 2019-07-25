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  5. 25 Temmuz 2019 07:50

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı. 2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

SONUÇLAR

BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1

Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0

Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0

Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0

Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1

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