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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

Gecenin dikkat çeken maçında Liverpool, kendi sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu skorla Liverpool 5'te 5 yapan tek takım olarak zirvedeki yerini korudu.

Aston Villa ile Juventus golsüz berabere kalırken Nuri Şahin yönetiminde Borussia Dortmund deplasmanda Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup ederek 5 maçta dördüncü galibiyetini elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

Liverpool 2-0 Real Madrid

Aston Villa 0-0 Juventus

PSV Eindhoven 3-2 Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb 0-3 Borussia Dortmund

Bologna 1-2 Lille

Celtic 1-1 Club Brugge

Sturm Graz 1-0 Girona

Monaco 2-3 Benfica

Kızılyıldız 5-1 Stuttgart

Etiketler Şampiyonlar Ligi gecenin sonuçları skor maç sonucu
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