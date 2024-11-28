Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta dün akşam oynanan maçlarla tamamlandı.
Gecenin dikkat çeken maçında Liverpool, kendi sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu skorla Liverpool 5'te 5 yapan tek takım olarak zirvedeki yerini korudu.
Aston Villa ile Juventus golsüz berabere kalırken Nuri Şahin yönetiminde Borussia Dortmund deplasmanda Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup ederek 5 maçta dördüncü galibiyetini elde etti.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:
Liverpool 2-0 Real Madrid
Aston Villa 0-0 Juventus
PSV Eindhoven 3-2 Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb 0-3 Borussia Dortmund
Bologna 1-2 Lille
Celtic 1-1 Club Brugge
Sturm Graz 1-0 Girona
Monaco 2-3 Benfica
Kızılyıldız 5-1 Stuttgart
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