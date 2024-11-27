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Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru... İşte gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru... İşte gecenin sonuçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta bu akşam oynanan maçlarla başladı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta başladı. Gecenin dikkat çeken maçında Bayern Münih PSG'yi tek golle geçti. Son 5 maçını kaybeden Manchester City ise Feyenoord karşısında 3 farklı üstünlüğü koruyamadı.

Gecenin ilk iki karşılaşmasında Milan deplasmanda Slovan Bratislava engelini 3-2 ile geçerek 5 maçta 3. galibiyetini elde etti.

Atletico Madrid ise Sparta Prag deplasmanından 6-0'lık galibiyetle döndü.

Bayern Münih kendi sahasında PSG'yi 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatı devam eden PSG, 5 maçta yalnızca 4 puan toplayabildi.

Kendi sahasında Feyenoord karşısında 3-0 öne geçen Manchester City ise üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanal ayrıldı. Manchester City'nin 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erse de galibiyet hasretine son veremedi.

Turnuvada bu akşam oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Slovan Bratislava 2-3 Milan

Sparta Prag 0-6 Atletico Madrid

Manchester City 3-3 Feyenoord

Barcelona 3-0 Brest

Inter 1-0 Leipzig

Bayern Münih 1-0 PSG

Young Boys 1-6 Atalanta

Leverkusen 5-0 Salzburg

Sporting Lisbon 1-5 Arsenal
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Etiketler Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi 5. hafta
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